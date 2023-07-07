Zam fırtınasının nasıl devam edeceği belli oldu

Gece yarısı vergilere gelen üst üste zamlardan sonra vatandaşların, vergi uzmanlarının ve profesörlerin tepkilerinin ardı arkası kesilmedi. Zamlar ‘’Ekonomik darbe” olarak nitelendirildi.

Zam fırtınasının nasıl devam edeceği belli oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iğneden ipliğe her ürüne ve vergiye gece yarısı zam yapıldı. Günün ağırması ile birlikte zamlı bir güne uyanan Türk Milleti, yapılan zamlara ardı arkasına tepki gösteriyor.

Sosyal medyada her kesimden vatandaşın tepki gösterdiği zamlara toplumda oldukça tanınan simalar da tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş daha önceden yaptığı bir paylaşımı tekrar alıntıladı. 5 Temmuz tarihinde yaptığı bir paylaşımda daha fazla vergilerin toplanacağını yazmıştı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise yurtdışından getirilen cep telefon harç tutarının 6 bin liradan 20 bin liraya yükseltildiğini aktararak tepki gösterdi.

Bir başka Vergi Uzmanı Prof. Veysel Ulusoy ise yaptığı paylaşımda, yılbaşında vergilere gelen %112’lik zammın üzerine bu zamların ekonomik darbe niteliğinde olduğunu belirterek eleştirisini sundu.

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