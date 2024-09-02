Zam şampiyonu belli oldu. Aracı olanın vay haline

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte duyurdu.

Böylece, İstanbul'un zam şampiyonu da ortaya çıktı. İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. 100 liranın üzerinde satılan taze fasulye ise yüzde 45,66 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 89’unun perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatında düşüş görüldü. 124 üründe fiyat değişikliği olmadı.

KÖPRÜ ÜCRETLERİNE ZAM İLK SIRADA

Ağustos'ta ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Köprü ücretlerini konut harcamaları grubundan yüzde 29,57 ile doğal gaz, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş ücreti, gıda harcamaları çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 bal, yüzde 10,69 ile çay, yüzde 8,13 ile şişe su ücreti oldu.