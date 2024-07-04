Zam sonrası 70’lik rakının fiyatı efkarlandıracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zam sonrası 70’lik rakının fiyatı efkarlandıracak

Temmuzda zam fırtınasından nasibini alan alkolde fiyatlar belli oldu. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında ÖTV zammı kapsamında rakıya gelen zammı hesapladı.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70 cl rakıdaki ÖTV miktarının 334,72 liradan 399,96 liraya, KDV miktarının ise 116,50 liradan 142,21 liraya yükseldiğini açıkladı. Toplam vergi tutarı da böylece 451,22 liradan 542,17 liraya çıktı. Bingöl, sosyal medya hesabından, 70 cl rakının fiyatının liraya yükseldiğini paylaştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Bingöl'ün

paylaşımına cevap verdi. Aybaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"70'lik rakıya 78 lira zam gelmiş oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte bu artış 90-100 lirayı bulur."

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