Zam sonrası 70’lik rakının fiyatı efkarlandıracak

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70 cl rakıdaki ÖTV miktarının 334,72 liradan 399,96 liraya, KDV miktarının ise 116,50 liradan 142,21 liraya yükseldiğini açıkladı. Toplam vergi tutarı da böylece 451,22 liradan 542,17 liraya çıktı. Bingöl, sosyal medya hesabından, 70 cl rakının fiyatının liraya yükseldiğini paylaştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Bingöl'ün

paylaşımına cevap verdi. Aybaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"70'lik rakıya 78 lira zam gelmiş oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte bu artış 90-100 lirayı bulur."