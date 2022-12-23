Barış Pehlivan açıkladı. Zaman gazetesini yırtanların hapsi istendi

Barış Pehlivan, “Yuh dedirten dava” başlıklı yazısında 10 Mart 2013’te Ankara’da 20‘li yaşlarında Mustafa Korkmaz ve Onur Tunç’un dağıtımcı kişinin tavrına sinirlenerek Zaman gazetesini yırtıp çöpe atması üzerine açılan davayı yazdı.

Pehlivan dava sürecini şöyle aktardı:

“Savcı Cihat İpekçi soruşturma başlattı, iddianame yazdı, dava açtı. Sanıkların ‘hukuka aykırı olarak kişilerin haberleşmesini engellemek’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Evet, savcıya göre Zaman gazetesini çöpe atmanın suçu sekiz yıl hapisti!

Jet bir biçimde, bir yıl içinde karar verildi. Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Dündar Örsdemir iki sanığın da ‘Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma’ suçunu işlediğine hükmetti. 24 gün hapis ve 833 lira para cezasına çarptırıldılar. Dava Yargıtay’a taşındı. Bu senenin başında, 28 Şubat’ta Yargıtay 2. Ceza Dairesi toplandı.

Eğer ‘Yıl olmuş 2022, kesin beraat çıkmıştır’ diye düşünürseniz yanılırsınız. Yargıtay’ın koca beş hâkimi iki arkadaşın yanlış suçtan cezalandırıldığına hükmetti. ‘Mala zarar vermekten üç yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiğinden’ karar bozuldu. Yani Yargıtay yerel mahkemeye ‘Ceza az olmuş, daha fazla ver’ diyordu. Gerekçede ‘sanıkların gazeteye yönelik bir tavırları olmadığı, dağıtım işi yapan şahsa yönelik tepki nedeniyle bu şekilde davrandıklarını beyan etmeleri’ de delil olarak gösterildi.”

Tam 10 yıldır Zaman gazetesini çöpe atmanın davasının devam ettiğini ve iki kişinin hapis istemiyle yeniden yargılanacağını belirten Pehlivan, tepki gösterdi.