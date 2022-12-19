2025 yılında ne olacağını açıkladı. 2749 yılına yılına gitti geri geldi

1927 yılında dünyaya geldiği bilinen Al Bielek son anına kadar zaman yolcusu olarak biliniyordu. 2011 yılında hayatını kaybeden Bielek ölmeden önce büyük bir dünya savaşının tarihiyle ve gelecekte yaşananlarla ilgili bir dizi iddiada bulundu.

Bielek, 2025 yılına özellikle dikkat çeken gizli bir görev için geleceğe gönderildiğini anlattı.

OKYANUSA ATILARAK IŞINLANDILAR

Zaman yolcusu Al Bielek ölmeden önce verdiği bir röportajda İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından 'görünmez' olacak bir savaş gemisi yaratmaya çalışmak için yürütülen bir dizi çok gizli test olan 'Philadelphia Deneyi' adlı bir projenin parçası olduğunu söyledi. 1940 yılında Birleşik Devletler Donanması'na ait bir gemi olan USS Eldridge'den kardeşiyle birlikte okyanusa atıldığını ve kendilerine geldiklerinde 2749 yılına ışınlandıklarının altını çizdi.

"NÜKLEER SAVAŞ OLACAK" DEDİ TARİH VERDİ

2749 yılına ışınlanan Al Bielek, gördüklerini tek tek anlattı. İddialardan ilki dünyanın yakın geleceğiyle ilgiliydi. 2025 yılına kadar dünyadaki hükümetlerin çoğunun dağılacağını ve üç milyon insanın nükleer bir dünya savaşı sebebiyle öleceğini iddia etti. Avrupa'nın büyük bir kısmının sular altında kaldığını ve İngiltere'nin neredeyse tamamının yok olacağını belirtti.

'HER ŞEY BEDAVAYDI'

Bielek gelecekte dünya çapında çok az sayıda şehrin hayatta kaldığını, ulusal hükümetlerin ve sınırların olmadığını iddia etti.

Gelecekte şehirlerin yapısının da değiştiğinin altını çizen Bielek, bazı şehirlerin karada bazılarının havada asılı olduğunu, uçan şehirlerin dünyanın herhangi bir noktasına taşınabildiğini anlattı. Ayrıca teknolojinin çok ilerlediğini, yetkililerin Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kalma radyasyon hasarını ve nükleer atıkları bile birkaç günde temizleyebilecek güçte olduklarını gördüğünü aktardı.

Bielek gördüklerini şu şekilde özetledi:

Bu uçan şehirler, dünyanın herhangi bir noktasına taşınabiliyormuş.

Yüzen bir kristal yapı bulunduğunu, bütün işlemleri bu sistemin yürüttüğünü de söylüyor. Dünya genelinde herhangi bir devletin kalmadığını da ekliyor.

Ayrıca toplum yapısı tamamen sosyalist hale dönmüş ve tüm insanların temel yaşam ihtiyaçları karşılanıyormuş.

Al Bielek, Devletin o dönemlerde 3. Dünya Savaşı'ndan kalma radyasyon hasarını ve nükleer atıkları birkaç gün içerisinde tamamen temizleyecek teknolojiye sahip olduğunu da ekliyor.