'Zamanında başvuru yapan emekli 15 bin 800 TL maaş alacak’. SGK uzmanı duyurdu

Milyonlarca emekli adayı, emekliye ayrılabilmek için gün sayıyor. Fakat, emekli aylıklarındaki farklılıklar ise göze çarpıyor. Çoğu emekli vatandaş, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL’yi alıyor. Bu durum emekliler tarafından tepkilere neden oluyor. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli olmak isteyenlere yüksek maaş almanın yöntemlerinden bahsetti.

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar gelecekte emekliye ayrıldıklarında yüksek maaş almanın yöntemlerini şimdiden araştırıyor. Uzman isimler ise konuya dair gelişmeleri aktarıyor.

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olurken, enflasyon oranına göre maaşlara yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı.

EMEKLİ ADAYLARI HANGİ TARİHTE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİRSE YÜKSEK MAAŞ ALIR?

Pek çok emeklilik hakkını kazanan vatandaşlar için yüksek maaş almanın yolları ortaya çıktı. SGK Uzmanı Murat Bal, emekli olmak isteyen vatandaşlara hangi tarihte emekli olmaları gerektiğini anlattı.

Bal, katıldığı bir canlı yayında tarih vererek, 2025 yılında hesaplama yöntemi nedeniyle emekli maaşlarında ve kök maaşlarda bir düşüş yaşanacağını,tabii burada emekli olmak isteyenlerin de bir an önce buna karşı önlem almak istediklerini aktardı.

Bugün itibarıyla emekli olmanın 2025 yılında emekli olmaktan daha kazançlı olacağını aktaran Bal, bunun da aralık ayına kadar geçerli olduğunu söyledi.

“2024 YILINDA SİZE BAĞLANAN MAAŞ 15 BİN 800 TL OLACAKKEN, 2025 YILINDA 11 BİN 640 TL OLACAK"

Bal, “2024 yılında size bağlanan maaş 15 bin 800 TL olacakken, 2025 yılında 11 bin 640 TL olacak. 2024 yılında 40 bin 500 TL alacak biri ise 2025 yılında emekli olursa 29 bin 610 TL aylık bağlanacak. 10 bin 900 TL gibi maaşta bir fark oluşacak” dedi.