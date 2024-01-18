Zambiya'da kolera salgını. Yüzlerce ölü var

Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Zambiya'da kolera salgını yaşanmaya başlandı. Salgında 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 10 binden fazla kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

Okulların kapanmasına neden olan büyük salgında, başkentte bulunan büyük futbol sahası tedavi tesisine dönüştürüldü.

Zambiya hükümeti toplu bir aşılama programı başlattığını duyururken, salgından etkilenen topluluklara günde 2,4 milyon litre temiz su sağladığı açıklandı.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu da seferber edildi.

Zambiya'daki salgın Ekim ayında başlarken, acil sağlık durumlarıyla ilgilenen hükümet organı Zambiya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün Çarşamba günü yaptığı son sayıma göre 412 kişi öldü. Toplamda ise 10.413 vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilçelerin neredeyse yarısında ve 10 ilin dokuzunda kolera tespit edildiğini ve yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede günde 400'den fazla vakanın kaydedildiğini söyledi.