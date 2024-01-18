Zambiya'da kolera salgını. Yüzlerce ölü var

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Zambiya'da kolera salgını. Yüzlerce ölü var
Zambiya'da yaşanan kolera salgınında 400'den fazla insanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Zambiya'da kolera salgını yaşanmaya başlandı. Salgında 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 10 binden fazla kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

Okulların kapanmasına neden olan büyük salgında, başkentte bulunan büyük futbol sahası tedavi tesisine dönüştürüldü.

Zambiya hükümeti toplu bir aşılama programı başlattığını duyururken, salgından etkilenen topluluklara günde 2,4 milyon litre temiz su sağladığı açıklandı.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu da seferber edildi.

Zambiya'daki salgın Ekim ayında başlarken, acil sağlık durumlarıyla ilgilenen hükümet organı Zambiya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün Çarşamba günü yaptığı son sayıma göre 412 kişi öldü. Toplamda ise 10.413 vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilçelerin neredeyse yarısında ve 10 ilin dokuzunda kolera tespit edildiğini ve yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede günde 400'den fazla vakanın kaydedildiğini söyledi.

Son Haberler
Uzmanından hayat kurtaran şah damar ve inme uyarıları Sağlık
Uzmanından hayat kurtaran şah damar ve inme uyarıları
Dursun Özbek'e oyuncu Hakan Ural isyan etti: 5 soruya cevap ver Spor
Dursun Özbek'e oyuncu Hakan Ural isyan etti: 5 soruya cevap ver
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
ÖSYM duyurdu: DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hesabınızdan her ay bu para kesilecek Teknoloji
Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Hesabınızdan her ay bu para kesilecek
Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Ek zam bu tarihte hesaplarda olacak Ekonomi
Milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Ek zam bu tarihte hesaplarda olacak
Gaye Erkan’ın babası Merkez Bankası çalışanını işten çıkardı iddiası Gündem
Gaye Erkan’ın babası Merkez Bankası çalışanını işten çıkardı iddiası
Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı Spor
Hikmet Karaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı