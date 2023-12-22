Zamlı maaş tablosu yayınlandı. Yılbaşına az kaldı

Asgari ücretin artırılmasına yönelik müzakereler devam ediyor ancak memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı konusunda şüpheler var. Yaklaşık 16 milyon kişi, Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından açıklanacak rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına zam yapılmasını bekliyor. İnsanların "Emekli maaşım ne kadar artacak?" ve "2024'te asgari emekli maaşım ne kadar olacak?" gibi soruları var.

SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024 yılında yüzde 39,59 oranı zam yapılacağı konuşuluyor.

Asgari emekli maaşı 7.500 TL olup, bu artışla birlikte 10.469 TL'ye çıkması bekleniyor. Emekli maaşlarına beklenti ölçütünde zam yapılması durumunda yeni maaş tablosunun şöyle olması bekleniyor.

8.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 11.167 TL olur,

8 bin 500 lira kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 11 bin 865 lira olur,

9 bin TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 12 bin 563 TL olur,

9 bin 500 lira kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 13 bin 261 lira olur,

10.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 13.959 TL olur,

10.500 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 14.656 TL olur,

11.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 15.359 TL olur,

11.500 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 16.052 TL olur,

12.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 16.750 TL olur,

12.500 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17.448 TL olur,

12 bin 600 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17 bin 588 TL olur,

12 bin 700 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17 bin 727 TL olur,

12.800 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17.867 TL olur,

12.900 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 18.007 TL olur.