Zanetti sonunda güldü: Verona Parma deplasmanından 3-2 galip ayrıldı

Serie A'nın 15 Aralık 2024 tarihinde oynanan Parma-Verona karşılaşmasında, Verona deplasmanda 3-2 galip gelerek, teknik direktör Paolo Zanetti'yi zor bir durumdan kurtardı. Parma, önemli oyuncularından Adrian Bernabé, Gabriel Charpentier, Alessandro Circati, Adrian Benedyczak ve Mateusz Kowalski'yi kaybetmişken, Verona da Ondrej Duda, Juan Manuel Cruz ve Martin Frese'den yoksundu ancak Diego Coppola'nın cezasının bitmesiyle kadroda önemli bir güç kazandı.

Verona, maçın başlarında rakip kalede etkili olmasına rağmen, ilk golünü Abdou Harroui'nin ortasına Coppola'nın kafa vuruşuyla buldu. Parma, skoru denemek için bastırsa da, Estevez'in sakatlık yaşaması ve oyuna genç Anas Haj Mohamed'in girmesi işleri daha da zorlaştırdı. Parma'nın tepkisi ise Simon Sohm'un, Bonny'nin kaleci tarafından kurtarılan şutunun ardından topu boş kaleye göndererek skoru eşitlemesiyle geldi.

İkinci yarıda, Verona'nın Harroui'nin sağdan yaptığı asistle Amin Sarr, altı pas içinde topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi. Parma, Bonny'nin pasında Man’ın yakın mesafeden kaçırdığı golle fırsatları değerlendiremedi ve Verona, Daniel Mosquera'nın kontraatakla attığı golle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Parma, Sohm’un ikinci golüyle umutlansa da, Verona savunması skoru koruyarak maçı 3-2 kazanmayı başardı.