Zaniolo Fenerbahçe hamlesiyle çıldırttı

Galatasaray'a dönüş yapan ve İtalya'ya transfer olma çabası içinde olan Nicolo Zaniolo, sosyal medyada dikkat çekici hareketlerde bulundu.

Zaniolo, Galatasaray ile ilgili tüm gönderilerini sosyal medya hesabından silerken, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yu takip etmeye başladı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Zaniolo'nun bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

Yüzbinlerce takipçili taraftar hesapları Zaniolo'yu hedef alan mesajlar paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Zaniolo'nun bu davranışlarının menajerlerin etkisi altında olduğunu belirtti.

DURSUN ÖZBEK PATLADI

Özbek, transfer konusunda net konuşarak, "Kimse bizi pazarlık masasında köşeye sıkıştıramaz. 20 milyon Euro'nun altında bir teklif kabul etmeyeceğiz. Bu rakamı veren olmazsa, Zaniolo sözleşmesi gereği takımda kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mutlu olmadığı söylenen Zaniolo, daha önce de Galatasaray'dan ayrılmak istediğini belirtmişti. 24 yaşındaki İtalyan futbolcu, yıllık 2.75 milyon Euro kazanmakta ve Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.

Öte yandan, Zaniolo üzerinde Roma'da oynarken yakın ilişki kurduğu ve vaatler alan eski Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve menajer George Gardi'nin ayrılığı da etkili oldu.