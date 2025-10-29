İtalya Serie A'nın 9. haftasında 8 maçtır kazanamayan ve son 3 maçını kaybeden Juventus Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardında Udinese ile evinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Vlahovic'in 5. dakikada penaltıdan attığı golle hızlı başlayan Juventus ilk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun golüyle yıkıldı.

Kiralık olarak Udinese forması giyen Zaniolo 45'te Juventus ağlarını sarsarak bu sezon Serie A'daki ikinci golünü kaydetti.

Zaniolo bu golün ardından 58'inci dakikada kenara geldi.