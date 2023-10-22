Zaniolo oynadı Aston Villa şov yaptı

İngiltere Premier Lig’in 9. Haftasında Aston Villa kendi evinde West Ham ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Aston Villa’ya galibiyeti getiren golleri 30. Douglas Luiz, 51. dakikada penaltıdan yine Douglas Luiz, 74. dakikada Ollie Watkins ve 89. dakikada Leon Bailey kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 56. dakikada Jarrod Bowen'da geldi.

Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika oyunda kaldı.