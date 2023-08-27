Zaniolo Premier Lig'de siftah yaptı Aston Villa kazandı

Editör: Fatma Demirkaya
Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan futbolcu Nacolo Zaniolo, yeni takımının formasıyla Premier Lig'de ilk maçına çıktı.
İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Burnley’e konuk olan Aston Villa sahadan 3-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Zaniolo 73. dakikada oyuna girdi. Bir kez kaleciyle karşı karşıya kalırken, vuruşunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.
Aston Villa'nın gollerini 8 ve 20. dakikalarda Cash, 61. dakikada Diaby attı. Burnley'in tek golü ise 47. dakikada Lyle Foster'dan geldi.
Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Nathan Redmond Burnley formasıyla ilk 11’de başladığı mücadelenin 68. dakikasında yerini Sander Berge’ye bıraktı.