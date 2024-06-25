Zaniolo yıktı geçti

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo geleceği hakkındaki kararını verdi.

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR

Sakatlığı nedeniyle EURO 2024’ü kaçıran İtalyan yıldız ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Serie A’ya dönmek istediğini söyledi.

Galatasaray ile bağlarını koparan Zaniolo, "Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" dedi.

GALATASARAY KARARINI VERMEDİ

Yıldız golcü için Serie A ekiplerinden Fiorentina ve Atalanta’nın ilgisi olduğu bilinirken Galatasaray kararını henüz vermedi.