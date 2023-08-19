Zaniolo'dan Aston Villa transferi sonrası açıklamalar

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray’da geçirdiği 6 ayın ardından Premier Lig ekibi Aston Villa’ya kiralanan Zaniolo Ada ekibinin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Monchi’nin araması sonrası neler hissetiğini anlatan Zaniolo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Monchi, beni aradığında, burada olmak ve bu harika kulüp için bu formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyordum" dedi.

Bir an önce oynayarak kalitesini göstermek isteyen genç yıldız, "Aston Villa, İngiltere ve Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Oynamak ve kalitemi göstermek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Emery’in dünyanın en yetenekli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Zaniolo "Unai Emery, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Ve benim için bu, kalitemi göstermek için büyük bir fırsat" açıklamasını yaptı.

İtalyan yıldz son olarak "Premier Lig, dünyadaki en önemli şampiyona. Gençken bir gün Premier Lig'de oynayacağımı hayal ederdim. Şimdi buradayım ve oynamak için sabırsızlanıyorum" Dedi.