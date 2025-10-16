Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı ekipten ayrılışı ve yeni takımındaki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan ve Udinese'de mutlu olduğunu söyleyen Zaniolo, "Burada kendimi muhteşem hissediyorum" dedi.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK"

Başarıyı yakalamak için her şeye sahip olduklarını belirten İtalyan oyuncu, "Kulüp en iyi performansını göstermemiz için bütün koşulları sağlıyor. Udinese harika bir takıma sahip, eğlenebilir ve sürpriz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hedefinin İtalyan milli takımına seçilmek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Zaniolo, "Alçakgönüllülükle elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol oynamaktan yeniden keyif almak istiyorum" dedi.

"ICARDI VE TORREİRA HARİKA FUTBOLCULAR"

Galatasaray'dan ayrılışı hakkında da konuşan Zaniolo, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın takımda kalmasını istediklerini anlattı.

Zaniolo, "Takım arkadaşlarım İstanbul'da kalmamı istedi. Özellikle de Icardi ve Torreira bunu istiyordu. Onlarla harika bir bağ kurmuştum. Fakat benim İtalya'ya dönmem gerekiyordu. İkisi de harika futbolcular" şeklinde konuştu.

"MOURINHO FUTBOLUN TA KENDİSİ!"

Geçen sezon Atalanta formasıyla eski takımı Roma'ya attığı gol sonrasındaki sevinci hakkında açıklama yapan Zaniolo, "Çok fazla oynamıyordum, o gol benim için bir kurtuluştu. Geri dönebilsem, bir daha öyle kutlamazdım. Kırgın olan herkesten özür dilerim" dedi.

Roma'da forma giydiği dönemde çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho için de "Birlikte en çok maça çıktığım teknik direktör. Mourinho futbolun ta kendisi! Harika bir ilişkimiz var. Ara sıra onunla konuşuyorum ve bana tavsiyelerde bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.