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Galatasaray Zaniolo'nun lisansını çıkarttı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun lisansını çıkarttı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:33
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Zaniolo'nun lisansı resmen çıktı

Galatasaray Zaniolo'nun lisansını çıkarttı
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Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de flaş bir hamleye imza attı ve Roma'dan genç yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray, önceki akşam İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İtalyan on numara ile 3 buçuk yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar oyuncunun lisansını çıkarttı. 

4 aylık periyotta 1.5 milyon euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon euro verilecek. Roma ile 15 milyon euro üzerinde bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.

Oyuncunun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunacak. Sarı kırmızılılar, transferi Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkileyen depremden dolayı henüz açıklamadı.

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Bozok'lu
8.02.2023 21:55
Yürü cimbom um yürü Okan Buruk kim tutar sizi sevdamızsınız  
 
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