Galatasaray Zaniolo'nun lisansını çıkarttı

Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de flaş bir hamleye imza attı ve Roma'dan genç yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.



LİSANSI ÇIKARILDI



Galatasaray, önceki akşam İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İtalyan on numara ile 3 buçuk yıllık resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar oyuncunun lisansını çıkarttı.



4 aylık periyotta 1.5 milyon euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon euro verilecek. Roma ile 15 milyon euro üzerinde bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.



Oyuncunun 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunacak. Sarı kırmızılılar, transferi Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkileyen depremden dolayı henüz açıklamadı.