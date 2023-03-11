Zaniolo'ya Mancini'den yakın takip. Genç yıldız için yardımcısını görevlendirdi

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi İtalya'da da geniş yankı uyandırmıştı.



YARDIMCISINI GÖREVLENDİRDİ

Bir dönem Cimbom'u da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini bir yardımcısını Galatasaray-Kasımpaşa maçında görevlendirdi.

ALKIŞLARI TOPLADI

Galatasaray ile Zaniolo iki hazırlık maçına çıktı. Zaniolo, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

2018'de İnter'den Roma'ya transfer olan Zaniolo, 152 maçta 32 gol ve 17 asist kaydetmişti. Bu sezon ise sadece 17 maçta süre alan ve bu maçlarda da toplamda 2 gol ve 3 asistlik performans gösteren Zaniolo, beklentileri karşılayamamıştı.