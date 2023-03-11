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Zaniolo'ya Mancini'den yakın takip. Genç yıldız için yardımcısını görevlendirdi

Galatasaray'a transfer olarak gündem olan Zaniolo için Roberto Mancini harekete geçti. Mancini, yardımcısını Kasımpaşa maçını izlemesi için görevlendirdi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:29
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Zaniolo'ya yakın takip

Zaniolo'ya Mancini'den yakın takip. Genç yıldız için yardımcısını görevlendirdi
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Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi İtalya'da da geniş yankı uyandırmıştı.

YARDIMCISINI GÖREVLENDİRDİ
Bir dönem Cimbom'u da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini bir yardımcısını Galatasaray-Kasımpaşa maçında görevlendirdi. 

ALKIŞLARI TOPLADI
Galatasaray ile Zaniolo iki hazırlık maçına çıktı. Zaniolo,  Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ
2018'de İnter'den Roma'ya transfer olan Zaniolo, 152 maçta 32 gol ve 17 asist kaydetmişti. Bu sezon ise sadece 17 maçta süre alan ve bu maçlarda da toplamda 2 gol ve 3 asistlik performans gösteren Zaniolo, beklentileri karşılayamamıştı.

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