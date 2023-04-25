Zanlının saklandığı eve baskında polise saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, güvenlik görevlilerince yapılan genel bilgi taraması (GBT) sorgulaması sırasında kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı.

Zanlının saklandığı eve baskında polise saldırı

Olayda, 2 polis memuru yaralandı ancak hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için bölgeye takviye ekipleri gönderildi ve çalışmalar sürüyor.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahallede GBT sorgulaması yapan polis ekiplerinden kaçan bir şahıs, bir eve saklandı. Bunun üzerine eve giden polis ekiplerinin üzerine ateş açıldı. O sırada olay yerinden bulunan 2 polisten biri sırtından diğeri ise müdahale sırasında elinden yaralandı. Şüpheli şahısların yakalanması için bölgeye takviye ekipleri istenirken, yaralı 2 polis ise kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İki gün önce ise Çerkezköy ilçesinde, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine yönelik silahlı bir saldırı gerçekleşmişti.

Olayda, 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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