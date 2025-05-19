Zara formülünün sırrını verdi! Kiloları çok eleştirilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zara formülünün sırrını verdi! Kiloları çok eleştirilmişti

Sahne kıyafetleri ve verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Zara’nın geçtiğimiz gün diyete başladığını duyurmuştu. Zara uyguladığı diyet hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan Zara, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Ünlü ismin, verdiği kiloları yeniden aldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Kendisine yapılan yorumları ciddiye aldığını ifade eden ünlü şarkıcı sıkı bir diyete başladı. Zara önemli açıklamalarda bulundu.

ZAYIFLAMA FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Ünlü isim; 'Çok ciddi bir diyet yaparak kilo veriyorum. 24 saatte bir yiyorum. Diyetisyenle birlikte ilerliyorum. Gerçekten yemeyince oluyormuş. Kenardan geçerken bir fındık alma filan onlarla olmuyormuş' şeklinde konuştu.

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