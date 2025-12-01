Son dönemde verdiği kilolarla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Zara’nın son pozlarına beğeninin yanı sıra eleştiri de geldi. Kısa sürede gözle görülür bir şekilde zayıflayan 49 yaşındaki Zara değişimi ile birlikte tarzında da değişikliğe gitti.

Sosyal medya hesabından forma girme sürecini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı Zara, uyguladığı özel beslenme programının kendisine mental ve fiziksel olarak iyi geldiğini açıklamıştı.

Hem sahne tarzı hem de görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Zara kilo verme sürecine dair paylaştıklarıyla da gündeme geliyor.

ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Kas kaybetmeden yağ yakmaya odaklandığını söyleyen ünlü şarkıcı zayıflama iğnesi kullanmadığını söylemişti. Günde tek öğün beslendiğini ve ağırlıklı olarak sebze ve protein bir diyet uyguladığını söyleyen Zara tüm bunları uzman eşliğinde yaptığını açıklamıştı.

Kilolarıyla birlikte tarzını da değiştiren Zara, derin dekolteli kıyafeti ve pozları sosyal medyada gündem oldu.

Hayranları Zara'ya "Eski Zara nerede?", "Eski halinden eser yok", "Bu kadar açılmak gerekiyor muydu" yorumlarında bulundular.