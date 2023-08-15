ZAS nedir? Deprem sigortası DASK yeni ZASK mı oldu?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK’ın konut ve iş yerine yönelik deprem sigortası şartları değişiyor. Zorunlu Deprem Sigortası adının değişeceği söylemlerinin ardından vatandaş ‘ZAS nedir’ gibi soruları Google arama motorunda araştırmaya başladı. Peki, ZAS nedir? Deprem sigortası DASK yeni ZASK mı oldu?

ZAS nedir? Deprem sigortası DASK yeni ZASK mı oldu?

Hem depremi hem sel afetini kapsayacak olan deprem sigortası adında değişikliğe gidiliyor. Zorunlu Deprem Sigortasının yeni adı zorunlu afet sigortası ZAS olacak. Peki, ZAS nedir? Deprem sigortası DASK yeni ZASK mı oldu?

ZAS NEDİR?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK’ın konut ve iş yerine yönelik deprem sigortası şartları değişiyor. Zorunlu Deprem Sigortasının yeni adı zorunlu afet sigortası ZAS olacak.

ZAS hem depremi hem de sel afetini kapsayacak. Konutun yanı sıra artık eşyalar da ZAS kapsamında sigortalanacak.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki konutların yarıya yakını zorunlu deprem sigortası kapsamında olduğu için konut hasarlarının çoğunu DASK ödedi. Nitekim son verilere göre DASK, deprem bölgesinde hasarlı 577 binden fazla konut için toplam 30 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Deprem, hem DASK tarafında hem de zorunlu deprem sigortasının üzeri için yaptırılan konut paket poliçelerindeki bazı sorunları ve eksiklikleri de ortaya çıkardı. Bu sorunlar nedeniyle de harekete geçildi.

Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu, çalışmaları tamamladı ve önümüzdeki günlerde DASK’taki değişiklikler yayımlanarak, kamuoyuna duyurulacağı söyleniyor.

ZAS KAPSAMI NELER?

Yeni düzenlemeye göre zorunlu afet sigortası hem depremi hem de sel afetini kapsayacak. Eşyalar da artık sigorta kapsamında olacak. Teminat bedeli iki katına çıkacak.

Şu anda 3 bin 16 lira olan metrekare teminat bedeli 6 bin liraya yükselecek. Teminatlar da enflasyona endeksli olarak her ay artacak.

Yeni düzenleme ile teminat iki katına çıkıp, enflasyona endeksli olacağı için artık zeyilname sorunu diye bir sorun da yaşanmayacak.

Yeni düzenlemenin 2024'ün başından itibaren uygulamaya girmesi bekleniyor.

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