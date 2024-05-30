Zayıflamak isteyenlere mucize karışım! Türk kahvesinin içine 1 kaşık atın tığ gibi incelin
Zayıflamak isteyenlere mucize karışım! Türk kahvesinin içine 1 kaşık atın tığ gibi incelin
Düzenleme: Taner Yener
Yetersiz beslenme ve aktif olmayan bir yaşam tarzı, kilo almanın en yaygın nedenlerindendir. Eğer siz de kilo verme konusunda mücadele ediyorsanız, bu basit tarifle aşırı kilolarınıza veda edebilirsiniz. Üstelik bunu yapmak için her sabah içtiğiniz kahveye yalnızca bir çay kaşığı eklemeniz yeterli...