Zayıflamak isteyenlere müjde. 1 ayda 8-10 kilo verdiriyor

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi.

“1 AY İÇİNDE ORTALAMA 8-10 KİLO VEREBİLİRİZ”

Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca şunları belirtti:

“Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz”

KIZILCIK FAYDALARI NELERDİR?

-İdrar yolu enfeksiyonunu önler

-Kalp sağlığını destekler

-Mide kanserine karşı koruma sağlar

-Kızılcık bağışıklığı güçlendirir

KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?

Çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş şekilde tüketilen kızılcık meyvesi, nadiren çiğ olarak tüketilir.

C vitamini, potasyum içeren kızılcık suyu ilave şekerler bakımından yüksek olabilmektedir.

Çiğ kızılcık meyvesinin olgunlaşma süresi 16 ay sürer ve sonbahar zamanında hasat edilir.

Dondurucuda 6 ila 12 ay arasında saklanarak tazeliği korunabilir.

Kızılcık aynı zamanda sos ya da jöle haline de getirilerek tüketilebilmektedir.