Zayıflamak isteyenlere müjde. 1 ayda 8-10 kilo verdiriyor

Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcık meyvesinin kilo verdirici özelliklerine değindi. Arıca, “1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz” diyerek dikkat çeken önerilerde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zayıflamak isteyenlere müjde. 1 ayda 8-10 kilo verdiriyor

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi.

“1 AY İÇİNDE ORTALAMA 8-10 KİLO VEREBİLİRİZ”

Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca şunları belirtti:

“Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz”

aw058659-02.jpg

KIZILCIK FAYDALARI NELERDİR?

-İdrar yolu enfeksiyonunu önler

-Kalp sağlığını destekler

-Mide kanserine karşı koruma sağlar

-Kızılcık bağışıklığı güçlendirir

kizilcikfaydalarinelerdir1jpg-2545.jpg

KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?

Çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş şekilde tüketilen kızılcık meyvesi, nadiren çiğ olarak tüketilir.

C vitamini, potasyum içeren kızılcık suyu ilave şekerler bakımından yüksek olabilmektedir.

Çiğ kızılcık meyvesinin olgunlaşma süresi 16 ay sürer ve sonbahar zamanında hasat edilir.

Dondurucuda 6 ila 12 ay arasında saklanarak tazeliği korunabilir.

Kızılcık aynı zamanda sos ya da jöle haline de getirilerek tüketilebilmektedir.

138f61e192b41a382685a023b11035f6.jpg

İlgili Haberler
Kilo vermek için gösterilen ünlülerin reklamı tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü
Hangi yağlar kilo vermeye yardımcı olur
Öne Çıkanlar
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Son Haberler
Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor Ekonomi
Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir?
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat Ekonomi
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım... Dünya
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı OTOMOTİV
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli Dünya
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli
Mobilya fabrikasında yangın Gündem
Mobilya fabrikasında yangın