Zayıflamak isteyenlere müjde. 1 ayda 8-10 kilo verdiriyor

Editör: Naim Arıoğlu
Prof. Dr. Vefik Arıca, kızılcığın magnezyum, kalsiyum içiren bir meyve olduğunu söyledi.
“1 AY İÇİNDE ORTALAMA 8-10 KİLO VEREBİLİRİZ”
Bu meyvenin zayıflatıcı özelliğine vurgu yapan Prof. Dr. Arıca şunları belirtti:
“Bu 3 bölgede yetişen kızılcığın tokluk hissi verdirici, ödem artırıcı özelliği, yağ çözücü özelliği nedeniyle obezitede kullanılmakta. Kızılcık meyvesine tarçın ve karanfili bir arada bulundurup 2 litre suda kaynatıp daha sonra ılıttıktan sonra bunu her sabah aç karnı 2 bardak su içtiğimizde, 1 ay içinde ortalama 8-10 kilo verebiliriz”
KIZILCIK FAYDALARI NELERDİR?
-İdrar yolu enfeksiyonunu önler
-Kalp sağlığını destekler
-Mide kanserine karşı koruma sağlar
-Kızılcık bağışıklığı güçlendirir
KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?
Çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş şekilde tüketilen kızılcık meyvesi, nadiren çiğ olarak tüketilir.
C vitamini, potasyum içeren kızılcık suyu ilave şekerler bakımından yüksek olabilmektedir.
Çiğ kızılcık meyvesinin olgunlaşma süresi 16 ay sürer ve sonbahar zamanında hasat edilir.
Dondurucuda 6 ila 12 ay arasında saklanarak tazeliği korunabilir.
Kızılcık aynı zamanda sos ya da jöle haline de getirilerek tüketilebilmektedir.