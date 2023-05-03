Zayıflatan 12 şifalı ot

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanları korkulu rüyası olan kiloların verilmesine yardımcı olan 12 şifalı ot dikkat çekti.

ZAYIFLATAN BİTKİLER NELERDİR?

-Yeşil çay

-Tarçın

-Maydanoz

-Mate yaprağı

-Biberiye

-Tere otu

-Isırgan otu

-Zencefil

-Kekik

-Mercanköşk

-Nane

-Kiraz Sapı

FAZLA KİLO VEYA OBEZİTE NEDİR?

Fazla kilo ve obezite, anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Sağlık açısından ciddi problemlere yol açabilir. Vücut kütle indeksi (VKİ), yetişkinlerde kilolu ve obeziteyi sınıflandırmak için sıklıkla kullanılan basit bir ağırlık-boy oranı dizesidir. Kilogram cinsinden kişinin ağırlığı metre cinsinden boyuna bölünen (kg / m2) olarak tanımlanır.