Zayıflatan ve ödem attırıcı bitkiler ortaya çıktı

Vücutta oluşan ödem birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Ayrıca kiloların da pek çok sağlık soruna neden olduğu vurgulandı.

İŞTE ZAYIFLATAN VE ÖDEM ATTIRICI BİTKİLER…

Ada çayı, limon, ıhlamur, yeşil çay, anason, kantaron otu, rezene, nane limon ve biberiye ödem atıcı bitkilerin en başında sayılmaktadır.

Zayıflatan bitkiler arasında yeşil çay, maydanoz, tarçın, dere otu, biberiye, mate otu, zencefil, kekik, ısırgan otu, nane, kiraz sapı ve mercan köşk gelmektedir.

Ödem attıran bitkiler arasında da ada çayı, limon, ıhlamur, yeşil çay, anason, kantaron otu, rezene, nane limon ve biberiye vardır.

ÖDEM NEDİR?

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir. Küçük kan damarlarından çevre dokulara sıvı sızdığında ortaya çıkar. Bu ekstra sıvı birikerek dokuların şişmesine neden olur. Ödem vücudun hemen hemen her yerinde görülebilir.