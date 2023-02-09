9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zayıflık, yorgunluk, kansızlık neyin habercisi?

Kalın bağırsak kanserine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Bilici "Kolorektal kanser ilerleyip belirti vermeye başladığında bağırsak hareketlerinde değişiklik, makattan kanama, zayıflık, yorgunluk ve kansızlık bulguları görülebilir. Bu nedenle erken teşhis kolorektal kanser tedavisinde çok önemlidir. Sağlıklı bireylerin 45 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi ve yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırması önerilmektedir" diye uyardı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:21
Takip Et

Zayıflık, yorgunluk, neyin habercisi?

Zayıflık, yorgunluk, kansızlık neyin habercisi?
+
Aa
-

Prof. Dr. Ahmet Bilici, "Kolorektal kanser ciddi olabilir. Ama bunu tedavi etmenin birçok yolu vardır. Kolorektal kanser ilk başta herhangi bir belirti vermeyebilir. Şikayetlere neden olduğunda bağırsak hareketlerinde ve alışkanlığında değişiklik, makattan kanama, kilo kaybı, kansızlığa bağlı halsizlik, yorgunluk veya nefes darlığı görülebilir. Erken teşhis kolorektal kanser tedavisinde önemlidir. Bu nedenle sağlıklı bireylerin 45 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi ve yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırmalıdır" şeklinde konuştu.

 

"BİREYE ÖZEL TEDAVİ PLANLANMALI"

Kolorektal kanserinin tedavisi sonrası hastaları bekleyen süreci Prof. Dr. Bilici, şunları söyledi:

"Çoğu kolorektal kanser türü 3 yöntemle tedavi edilir. Erken dönemde teşhis edilen hasalarda cerrahi olarak kolonun veya rektumun kanserli kısmını çıkarmak için yapılan ameliyat ve sonrasında hastanın evresine göre kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanır. Ameliyattan sonra hastaların en çok merak ettiği şey vücudunun eski haline gelip gelmeyeceğidir. Bu ne tür bir ameliyat geçireceğinize bağlıdır. Ancak, çoğu erken dönemde tanı alıp cerrahi geçiren hasta normal yaşamına devam eder. Tedavi tamamlandıktan sonra doktorunuzu birkaç yıl boyunca gerekli kontrol tetkiklerini yaptırmak ve muayene amaçlı uygun görülen aralıklarda görmelisiniz. Doktorunuz ayrıca ruh haliniz, stres düzeyiniz, cinsel yaşamınız, yeme ve egzersiz alışkanlıklarınız ve tedaviyi bitirdikten sonra yaşayabileceğiniz diğer sorunlar hakkında sizinle konuşacaktır.”
 

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
3
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
7
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.