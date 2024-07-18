Zehir bahçesine şok baskın

Kaynak: İHA
Zehir bahçesine şok baskın

Aksaray'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evin bahçesinde ekili 592 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 235 gram esrar maddesi ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesinde bir ikamette yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jandarma KOM ve Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada müstakil evin bahçesinde ekili 592 kök kenevir bitkisi ile 4 kilo 235 gram esrar maddesi ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw249389-01-001.jpg

aw249389-02-001.jpg

aw249389-03-001.jpg

aw249389-04-001.jpg

aw249389-05.jpg

Son Haberler
Batman Havalimanı haziranda 57 bin yolcu ağırladı Gündem
Batman Havalimanı haziranda 57 bin yolcu ağırladı
Ömrü uzatan ilaç keşfedildi. İşte ‘hayat iksiri’ olan o ilaç Sağlık
Ömrü uzatan ilaç keşfedildi. İşte ‘hayat iksiri’ olan o ilaç
FIFA açıkladı. Büyükekşi havalara uçtu Spor
FIFA açıkladı. Büyükekşi havalara uçtu
Kirpiler hakkında 25 şaşırtıcı gerçek Keşfet
Kirpiler hakkında 25 şaşırtıcı gerçek
Turgutlu'da orman yangınına müdahale sürüyor Yaşam
Turgutlu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi Ekonomi
Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi
Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanına soruşturma açılacak mı? Bakanlık yetkilisi açıkladı Gündem
Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanına soruşturma açılacak mı? Bakanlık yetkilisi açıkladı