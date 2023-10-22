Zehir taciri 2 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Zehir taciri 2 kişi tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, R.C., D.E. ve İ.E.Ç. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 1 kilo 710 gram esrar, 290 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ile 102,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C. ve D.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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