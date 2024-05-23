Zehir taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Zehir taciri tutuklandı

Polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik 15 farklı operasyon gerçekleştirildi. 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken bir uyuşturucu taciri tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 372,93 Gram esrar maddesi, 6,37 Gram Metamfetamin, 300 Ml Ketamin (Sıvı), 50 adet sentetik ecza, 10 adet Ecstasy, 2 kök Kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan birine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. Ayrıca 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

aw211064-01.jpg

aw211064-02.jpg

aw211064-03.jpg

Son Haberler
Tek başına basın açıklaması yaptı. 33 bin kişi için Gündem
Tek başına basın açıklaması yaptı. 33 bin kişi için
Hülya Avşar 'normal' değilmiş Magazin
Hülya Avşar 'normal' değilmiş
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama Gündem
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama
Onur Akay'a bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar Magazin
Onur Akay'a bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar
EKPSS sonuçları açıklandı Gündem
EKPSS sonuçları açıklandı
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın Gündem
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın