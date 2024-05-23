Zehir taciri tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 372,93 Gram esrar maddesi, 6,37 Gram Metamfetamin, 300 Ml Ketamin (Sıvı), 50 adet sentetik ecza, 10 adet Ecstasy, 2 kök Kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan birine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. Ayrıca 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.