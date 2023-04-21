Zehir tacirinden pes dedirten savunma

Adana’da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf eden şüpheli "Nişanlanacağım için para biriktiriyordum” dedi.

Zehir tacirinden pes dedirten savunma

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsündeki şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otoyolda takibe aldıkları otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, Rasim Ö.’nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum, pişmanım” dedi.

Rasim Ö., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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