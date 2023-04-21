Zehir tacirinden pes dedirten savunma

Adana’da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf eden şüpheli "Nişanlanacağım için para biriktiriyordum” dedi.