Zehir tacirleri yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Zehir tacirleri yakalandı

Sakarya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında 85 şüpheli yakalandı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, içici ve satıcılara yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sonucunda 19.5 kilogram kubar esrar, 382 gram bonzai, 1,078 kök kenevir, 32 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 15 uyuşturucu kullanım aparatı, 11 kilogram gübre, 1 su tankı, 4 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyona KOM Şube Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri destek verdi.

Operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturuculardan bazıları uçurum kenarına gizlenmiş olarak bulundu.

Son Haberler
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündem
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
TikTok kapatılıyor mu? AKP’den flaş karar Gündem
TikTok kapatılıyor mu? AKP’den flaş karar
Edirne’de 30 kaçak daha Avrupalılar rahat etsin diye yakalandı Gündem
Edirne’de 30 kaçak daha Avrupalılar rahat etsin diye yakalandı
Çay ve fındıktan sonra CHP'den bir miting daha Gündem
Çay ve fındıktan sonra CHP'den bir miting daha
Japonya’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Japonya’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı
Bu cihazlar Android 15 güncellemesi almayacak Teknoloji
Bu cihazlar Android 15 güncellemesi almayacak
Börek yerken bayılan adamın üzerinden araç geçti Gündem
Börek yerken bayılan adamın üzerinden araç geçti