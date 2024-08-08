Zehir tacirleri yakalandı

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, içici ve satıcılara yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.
Bu operasyonlar sonucunda 19.5 kilogram kubar esrar, 382 gram bonzai, 1,078 kök kenevir, 32 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 15 uyuşturucu kullanım aparatı, 11 kilogram gübre, 1 su tankı, 4 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyona KOM Şube Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri destek verdi.
Operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturuculardan bazıları uçurum kenarına gizlenmiş olarak bulundu.