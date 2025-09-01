Zehir tacirlerine büyük darbe: Uluslararası operasyon başarıyla sonuçlandı

Almanya ve Yunanistan polisi, uluslararası bir uyuşturucu şebekesini çökertmek için güçlerini birleştirdi. 1 Eylül 2025’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 300 kilogram kokain ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (DEA) sağladığı istihbaratla desteklendiği belirtildi. Şebekenin, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kokain ticareti yaptığı tespit edildi.

ŞEBEKENİN YAPISI VE OPERASYON DETAYLARI

Atina Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, şebeke yüksek derecede organize bir yapıya sahipti. Üyeler, taşımacılığın koordinasyonundan sürücü teminine ve uyuşturucunun son alıcılara teslimine kadar farklı roller üstlenmişti.

Yunanistan’da Mikonos gibi gözde adaları, şebekenin hedef noktaları arasında yer alıyordu. Zengin ve uluslararası bir müşteri kitlesine sahip bölgeler, uyuşturucu talebinin yüksek olduğu alanlar olarak öne çıkıyor.

Operasyon kapsamında Yunanistan’da 52 ve 62 yaşlarında iki Yunan vatandaşı, Almanya’da ise 66 yaşındaki bir Alman ile 27 ve 28 yaşlarında iki kişi yakalandı. Yapılan resmi açıklamada diğer üyelerin aranmasına devam edildiği bildirildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Polis kaynakları, şebekenin bugüne kadar 5 milyon avrodan fazla yasa dışı gelir elde ettiğini tahmin ediyor. Ele geçirilen 300 kilogram kokainin, Avrupa piyasasında milyonlarca avro değerinde olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, bu operasyonun uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ BAŞARIYI GETİRDİ

Operasyon, Yunanistan ve Almanya polis teşkilatlarının yakın iş birliğiyle yürütüldü. ABD’den gelen istihbarat, şebekenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında kilit rol oynadı. Atina Polisi, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, benzer operasyonların devam edeceğini ifade etti.