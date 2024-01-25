Zehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde ‘Narkogüç-46’ operasyonu: 201 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gençlerin ve geleceğin zehirlenmesine izin vermeyeceklerini ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini belirtti.

Yerlikaya, uyuşturucu üreticilerine ve satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-46’ operasyonlarında, 221 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 153 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 201 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Operasyonu gerçekleştiren polis, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Operasyonlara 348 ekip ve 1136 personel katıldı. Operasyonlar, Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 31 kilogram esrar ve 1 milyon 960 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi ve 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 23 kilogram skunk ve 124 gram kokain ele geçirdi ve 2 kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 193 bin adet uyuşturucu hap ve 79 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirdi ve 1 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü 23 kilogram esrar ele geçirdi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 18 kilogram metamfetamin ele geçirdi ve 36 sokak satıcısı gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 17 kilogram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan boraks maddesi ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi ve 1 kişi gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı 2 kilogram skunk ele geçirdi ve 1 kişi gözaltına alındı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık Müdürlüğü 10 kilogram afyon sakızı ve 4 gram baz morfin ele geçirdi ve 1 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 13 kilogram esrar ele geçirdi.