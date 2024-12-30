Zehir tacirlerine geçit yok! Uyuşturucu paspasın altından çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin aracında yapılan aramada paspasın altında zulalanmış 184 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi'de yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. A.K. (43) isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi üzerine izlemeye alındı.

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A.K.'nin, başka bir şüpheliyi araca alıp bir süre sonra indirerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

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Araçtan inen S.Y. (41) olay yerinde yakalanarak, üzerinden 3 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca S.Y.'nin 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

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UYUŞTURUCU TACİRLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

A.K.'nin kullandığı araç Cebeci Mahallesi'nde durduruldu ve A.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada aracın paspasının altına zulalanmış 184 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, 27 Aralık'ta yapılan başka bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.E. de suçüstü yakalandı.

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117 BİN 50 TL ELE GEÇİRİLDİ

M.E.'nin araç ve evinde yapılan aramalarda 157,20 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 50 TL ele geçirildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheliden S.Y. hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, A.K. ve M.E. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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