Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik aile, Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten sonra yaşadığı trajedide neredeyse her saat yeni bir skandal patlak veriyor.

Civardaki tüm esnafın neredeyse sabıkalı olması, otel yöneticilerinden esnafa kadar birçok kişinin gözaltına alınması, ailenin hastanede düzgün tedavi edilmeden geri yollanması skandalları yetmezmiş gibi bu kez de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi açıklamasında başka bir skandal göze çarptı.

Başsavcılığın açıklamasında tahkikat tüm ayrntılarıyla anlatıldı ve ayrıntılar içinde şu gerçek dikkat çekti:

“Ailenin ilk gittiği hastanede çocuklara herhangi bir tedavi uygulanmamış!”

TEDAVİ İÇİN DEFALARCA UĞRAŞMIŞLAR

İşte açıklamanın ilgili kısmı:

“… 12.11.2025 günü gece saat 01:00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09:00 sıralarında Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini, eşi ile kendisine serum vurulduğunu, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklara Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başkaca bir tedavi uygulanmadığını, daha sonra otele gittiklerini, aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini, 13.11.2025 günü saat 01:00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını beyan etmiştir.”

İŞTE TÜM ŞÜPHELİLER

1-) F.T. (1995 Şanlıurfa, işletmeci, 1 Taksirle Yaralama kaydı var) Elde-Mevcutlu

Hürrem Sultan Bazaar isimli lokumcunun sahibi

2-) E.E. (1970 Erzincan, esnaf, 1 Kasten Yaralama, 1 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme olmak üzere 2 kaydı var) Elde-Mevcutlu

Golden Kokoreç ve Midye isimli iş yerinin sahibi

3-) Y.D. (1984 Mardin, tezgâhtar, 5 Dolandırıcılık olmak üzere toplam 11 kaydı var Elde-Mevcutlu

Ortaköy Cami civarında midye tezgâhı bulunan

4-) F. M.O. (1968 İstanbul, işletme sahibi, kaydı yok) Elde-Mevcutlu

Sebil Kafe isimli işletmenin sahibi

5-) H. O. (1980 Kırıkkale, otel sahibi, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Karşılıksız Yararlanmadan toplam 2 adet kaydı var) Elde- Mevcutlu

Harbour Suit Otelin sahibi

6-) S.K. (1991 İstanbul, ilaçlama şirketi, 1 adet Taksirle Yaralama, 1 adet Nitelikli Dolandırıcılık ve 1 adet Hayvanı Tehlike Yaratacak Şekilde Serbest Bırakmadan toplam 3 kaydı var) Elde- Mevcutlu

İlaçlama şirketinin sahibinin oğlu

7-) D.C. (1989 Tokat, ilaçlama şirketinde işçi, kaydı yok) Elde- Mevcutlu

İlaçlamayı yapan şahıs

8-) M. K. (1981 Adıyaman, fırıncı, 1 Tehdit kaydı var) Elde-Mevcutlu

Çalıkoğlu Fırının sahibi