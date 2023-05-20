Zehirlenen annesinin sütünü içen bebek öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Sandık ailesi yedikleri bir gıda maddesinden zehirlendi. Anne sütü içen Uraz bebek, annesi ve 6 yaşındaki ablası ve ağabeyi hastaneye kaldırıldı. Uraz bebek kurtarılamadı.

Zehirlenen annesinin sütünü içen bebek öldü

İHA'nın haberine göre, Ortakent Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Sandık ailesinin bireyleri, iddiaya göre, yedikleri bir gıdadan zehirlendi. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık, Bodrum’daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi. Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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