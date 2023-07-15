Zehra Çilingiroğlu şantiyede balyozla duvar kırmaya başladı.

Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, bir mimarlık şirketinde işe başladı. Üç şantiyede birden çalışan Çilingiroğlu, balyozla duvar kırıyor.

Zehra Çilingiroğlu şantiyede balyozla duvar kırmaya başladı.

Özel bir üniversitenin iç mimarlık bölümünü bitiren Zehra Çilingiroğlu, bir mimarlık şirketinde işe başladı. Üç şantiyede birden çalışan Çilingiroğlu, balyozla duvar kırıyor.

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu yaz tatilinde çalışma hayatına giriş yaptı. Hülya Avşar'ın, tek çocuğu olan Zehra, bir şantiyede çalışmaya başladı.

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Zehra Çilingiroğlu, ünlü mekan tasarımcısı Şafak Çak'ın yanında işe başlamış. Çak, Hülya Avşar'ın kızı diye Zehra'ya hiçbir ayrıcalık tanımayarak onu üç şantiyede görevlendirmiş.

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Zehra, bir şantiyeye gidip duvar kırarken diğer şantiyede ölçü alıyor, başka bir şantiyede ise mimari çizim ve ölçümleri kontrol ediyor.

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