Zehra Güneş doğum gününü 3 katlı pasta ile kutladı

Olimpiyatlarda Filenin Sultanları ile ülkemizi temsil edecek olan Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde 25 yaşına girdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ PARTİLEYEREK KUTLADI

Doğum gününü bir mekanda partileyerek kutlayan Zehra Güneş'i ailesi ve takım arkadaşları bir an bile yalnız bırakmadı

PASTA TERCİHİ BEĞENİ TOPLADI

Zehra Güneş her zamanki gibi güzelliği ile göz kamaştırırken 3 katlı doğum günü pastası gündeme oturdu.

Sosyal medyayı yorum ve beğeni yağmuruna tutan kullanıcılar pasta seçimi nedeniyle yıldız voleybolcuyu tebrik etti.