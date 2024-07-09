Zehra Güneş doğum gününü 3 katlı pasta ile kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş doğum gününü 3 katlı pasta ile kutladı

25. yaş gününü kutlayan Zehra Güneş'i ailesi ve arkadaşları bir an bile yalnız bırakmadı. Güneş için hazırlanan 3 katlı pasta gündeme oturdu.

Olimpiyatlarda Filenin Sultanları ile ülkemizi temsil edecek olan Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde 25 yaşına girdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ PARTİLEYEREK KUTLADI

Doğum gününü bir mekanda partileyerek kutlayan Zehra Güneş'i ailesi ve takım arkadaşları bir an bile yalnız bırakmadı

PASTA TERCİHİ BEĞENİ TOPLADI

Zehra Güneş her zamanki gibi güzelliği ile göz kamaştırırken 3 katlı doğum günü pastası gündeme oturdu.

Sosyal medyayı yorum ve beğeni yağmuruna tutan kullanıcılar pasta seçimi nedeniyle yıldız voleybolcuyu tebrik etti.

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