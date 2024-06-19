Zehra Güneş görüntüsü viral oldu. Hayran bıraktı

Milletler Ligi’nde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları Polonya müsabakası için Tayland’a gitti.

Millilerimiz galibiyet için iner inmez çalışmalarına başlarken Zehra Güneş'ten haber geldi.

Milletler Ligi’nin ABD etabında yaşadığı diz sakalığı nedeniyle kamptan ayrılarak İstanbul’a gelen Zehra Güneş son görüntüsüyle herkesi sevindirdi.

Yürümek için kullandığı değnekleri bıraktığı görülen yıldız voleybolcu antrenmanlara başladı.

Vakıfbank Spor Sarayı’nda top çalışmalarına başlayan Zehra Güneş’in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri yorum yağmuruna tutan kullanıcılar Zehra Güneş’in olimpiyatlara yetmesi için dualar etmeye başladı.

26 Temmuz'da başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları 11 Ağustos'ta sona erecek. Milli yıldız yaptığı açıklamada Milletler Ligi finallerini kaçıracağını ama olimpiyatlar için elinden geleni yapacağını söylemişti.