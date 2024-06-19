Zehra Güneş görüntüsü viral oldu. Hayran bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş görüntüsü viral oldu. Hayran bıraktı

Sakatlığı nedeniyle milli takımdan ayrılan Zehra Güneş'in son görüntüsü herkesi sevindirdi.

Milletler Ligi’nde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları Polonya müsabakası için Tayland’a gitti.

Millilerimiz galibiyet için iner inmez çalışmalarına başlarken Zehra Güneş'ten haber geldi.

Milletler Ligi’nin ABD etabında yaşadığı diz sakalığı nedeniyle kamptan ayrılarak İstanbul’a gelen Zehra Güneş son görüntüsüyle herkesi sevindirdi.

0x0-zehra-gunesin-son-hali-kahrettirdi-koltuk-degnekleriyle-geldi-1717573912433.webp

Yürümek için kullandığı değnekleri bıraktığı görülen yıldız voleybolcu antrenmanlara başladı.

Vakıfbank Spor Sarayı’nda top çalışmalarına başlayan Zehra Güneş’in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ekran-goruntusu-2024-06-19-123211.png

Görüntüleri yorum yağmuruna tutan kullanıcılar Zehra Güneş’in olimpiyatlara yetmesi için dualar etmeye başladı.

ekran-goruntusu-2024-06-19-123302.png

26 Temmuz'da başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları 11 Ağustos'ta sona erecek. Milli yıldız yaptığı açıklamada Milletler Ligi finallerini kaçıracağını ama olimpiyatlar için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Son Haberler
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı. Bayramda doldu taştı Gündem
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı. Bayramda doldu taştı
Şeyma Subaşı viral oldu Magazin
Şeyma Subaşı viral oldu
Ev kiralamak isteyenler dikkat. Bu tuzağa sakın düşmeyin Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler dikkat. Bu tuzağa sakın düşmeyin
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Flaş... Flaş... İsrail Lübnan'ı vurdu Dünya
Flaş... Flaş... İsrail Lübnan'ı vurdu
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran alçakların ifadeleri ortaya çıktı: ‘Ben Mesih’im’ dedi Gündem
Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran alçakların ifadeleri ortaya çıktı: ‘Ben Mesih’im’ dedi
Ağız kokusuna bilimsel çözüm Sağlık
Ağız kokusuna bilimsel çözüm