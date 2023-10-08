Zehra Güneş güzellik markası yüzü oldu. İddialı tarzı dikkat çekiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş hem başarılı kariyeri hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zehra Güneş bir markanın yüzü oldu. Güneş marka için verdiği pozlarla beğeni topladı.

Zehra Güneş güzellik markası yüzü oldu. İddialı tarzı dikkat çekiyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemde düşmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş sosyal medyadaki paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

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"Genel olarak bu yaz kariyerim boyunca unutamayacağım bir yaz olacak. Maç ya da turnuva olarak kesinlikle ayıramam. Herkesin de dediği gibi rüya gibi bir yazdı" diyen Zehra Güneş bir makyaj markasının yüzü oldu.

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Milletler Ligi kupasını kaldıran, Avrupa Şampiyonu olan ve namağlup olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş marka için verdiği pozlarda dekolteli elbisesi ve şık giyiminin altına giydiği spor ayakkabılarla dikkat çekti.

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