Zehra Güneş, Hande Baladın, İlkin Aydın. Harikasınız kızlar

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Zehra Güneş, Hande Baladın, İlkin Aydın. Harikasınız kızlar

Tedavileri devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üç yıldızı Zehra Güneş, Hande Baladın ve İlkin Aydın'a özel bir jest geldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım devam ediyor.

Ay-Yıldızlı ekibimiz hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken, sakatlıkları bulunan yıldızlar da tedavi oluyor. Bu önemli organizasyona kadar hazır hale gelebilmek için yoğun çaba harcayan Zehra Güneş, Hande Baladın ve İlkin Aydın'a özel bir jest geldi.

Üç yıldıza Paris 2024 Olimpiyat Oyunları temalı hediye verildi. Üç oyuncu bu özel hediyeyle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı.

Paris 2024’te C Grubu’nda mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Takımımızın grup maçları şu tarihlerde gerçekleşecek:

29 Temmuz: Türkiye - Hollanda (Saat 10.00)

1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti (Saat 10.00)

4 Ağustos: Türkiye - İtalya (Saat 10.00)

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