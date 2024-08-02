Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı. Herkes çok şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı. Herkes çok şaşırdı

Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un fotoğrafı viral oldu. Herkes bunu konuşuyor

Zehra ve Ebrar şaşırttı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2'de 2 yaparak iddiasını sürdürürken, iki yıldızımız Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un yıllar önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İki voleybolcu da VakıfBank alt yapısından yetişti ve yıllarca aynı takımda birlikte oynadı.

Ebrar Karakurt, daha sonra önce İtalya'ya, sonra da Rusya Ligi'ne transfer oldu ama Zehra Güneş, hala VakıfBank'ta oynuyor.

Çok iyi iki arkadaş oldukları bilinen ikili milli takımda ise omuz omuza mücadele ediyor.

Yeniden gündeme gelen fotoğraf ise ikisinin VakıfBank alt yapısında oynarken çekilmiş. O fotoğraf bile iddialarını o günden ortaya koyuyor ve bugünlerin habercisi olarak gösteriliyor.

Fotoğrafa sosyal medyadan yorum üstüne yorum yağdı ve beğeni topladı.

whatsapp-image-2024-08-02-at-22-29-52.jpeg

whatsapp-image-2024-08-02-at-22-29-00.jpeg

whatsapp-image-2024-08-02-at-22-28-23.jpeg

İlgili Haberler
Dursun Özbek Hacıosmanoğlu ile görüştü. Anında müjdeli haberi aldı
Son Haberler
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı Resmi İlanlar
Kuşadası Belediyesi Taşınmaz Satış İlanı
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz Kitap
Sadece askerî güçle güçlü ülke olunmaz
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet Yazarlar
Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet
Koşun, koşun, dolar geliyor Yazarlar
Koşun, koşun, dolar geliyor
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri Yazarlar
Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri
Yandı gülüm keten helva… Yazarlar
Yandı gülüm keten helva…
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek? Yazarlar
Yeni emeklilik yasası aylıkları nasıl etkileyecek?