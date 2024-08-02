Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un olay yaratan fotoğrafı ortaya çıktı. Herkes çok şaşırdı

Zehra ve Ebrar şaşırttı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2'de 2 yaparak iddiasını sürdürürken, iki yıldızımız Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un yıllar önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İki voleybolcu da VakıfBank alt yapısından yetişti ve yıllarca aynı takımda birlikte oynadı.

Ebrar Karakurt, daha sonra önce İtalya'ya, sonra da Rusya Ligi'ne transfer oldu ama Zehra Güneş, hala VakıfBank'ta oynuyor.

Çok iyi iki arkadaş oldukları bilinen ikili milli takımda ise omuz omuza mücadele ediyor.

Yeniden gündeme gelen fotoğraf ise ikisinin VakıfBank alt yapısında oynarken çekilmiş. O fotoğraf bile iddialarını o günden ortaya koyuyor ve bugünlerin habercisi olarak gösteriliyor.

Fotoğrafa sosyal medyadan yorum üstüne yorum yağdı ve beğeni topladı.