Zehra Güneş kararı Guidetti'yi küplere bindirdi

VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off 3/4.’lük etabı ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-0 yenerek büyük bir avantaj kazandı.

Ancak maça hakemin Zehra Güneş kararı damgasını vurdu.

Maçın son setinde Zehra Güneş plase ile topu rakip sahaya yolladı.

Zehra Güneş, arkadaşlarıyla birlikte sayı diye sevindi. Ancak hakemin kararı sevincin yarıda kalmasına neden oldu.

Başhakem, top taşıma kararı verdi.

Bu karar karşısında VakıfBank antrenörü Giovanni Guidetti çileden çıktı.

Guidetti, şiddetli itirazları nedeniyle sarı kart gördü