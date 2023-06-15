Zehra Güneş maçların stresini havuzda attı

Türk voleybolunun sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş maçlardan bulduğu fırsatı tatille değerlendiriyor. Milli voleybolcu son olarak gittiği tatilde havuzdan poz verdi. Güneş'in yanmış cildine dair yorumu da gözlerden kaçmadı.

Zehra Güneş maçların stresini havuzda attı

Zehra Güneş hem başarılı kariyeriyle hem de dikkat çekici güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Vakıfbank SK formasını terleten Zehra Güneş, aynı zamanda A Milli Voleybol Takımı'nda da üstün performansıyla göz dolduruyor.

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Başarılarıyla ve özel hayatıyla da adından söz ettiren Zehra Güneş tatilde stres attı.

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Voleybolcu tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken havuzu da pas geçmedi. Zehra Güneş havuzdan pozlarını paylaştı.

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Güzel voleybolcunun güneşten yanmış cildi de dikkatlerden kaçmadı. "Güneş kremi sürmek önemli tabi" diyen Zehra Güneş'e hayranları "Doğdu güneşim", "Nazar duası", "Güneş kremi az gelmiş", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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