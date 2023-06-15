Zehra Güneş maçların stresini havuzda attı

Türk voleybolunun sevilen isimlerinden biri olan Zehra Güneş maçlardan bulduğu fırsatı tatille değerlendiriyor. Milli voleybolcu son olarak gittiği tatilde havuzdan poz verdi. Güneş'in yanmış cildine dair yorumu da gözlerden kaçmadı.