Zehra Güneş Milli Takım'da

Voleybol Milletler Ligi'nde Polonya'ya yenilerek çeyrek finalden elenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyatlar için hazırlıklarına devam ediyor. Paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ZEHRA GÜNEŞ'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Olimpiyat yolculuğuna devam eden Sultanlarımız, takımın parlayan yıldızı Zehra Güneş'in doğum gününü coşkuyla kutladı. Yayınlanan fotoğrafta, antrenman sırasında ter döken sporcularımız gözüküyor.

Ancak, Simge Aköz ve Hande Baladın bu karede yer almadı. Fotoğrafta toplam 14 oyuncu bulunurken, Paris'teki Olimpiyat Oyunları için 12+1 voleybolcu kadrosuyla yola çıkacağız.

Fotoğraftaki isimler şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay - Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt - Tuğba Şenoğlu - İlkin Aydın - Derya Cebecioğlu - Meliha Diken

Orta Oyuncu: Eda Erdem Dündar - Zehra Güneş - Aslı Kalaç - Beyza Arıcı

Libero: Gizem Örge - Ayça Aykaç

LİSTE TESLİMİ 8 TEMMUZ'DA

Olimpiyat takım listeleri, 8 Temmuz'da Uluslararası Voleybol Federasyonu'na (FIVB) teslim edilecek. 9-26 Temmuz tarihleri arasında, sakatlık durumlarına bağlı olarak geniş kadrodan seçilen oyuncularla değişiklik yapma imkanı bulunuyor.

ZEHRA, HANDE VE İLKİN'İN SON DURUMU

Sultanlarımızdan Hande Baladın, İlkin Aydın ve Zehra Güneş, sakatlıkları sebebiyle VNL kadrosunda yer almadı ve tedavilerine özenle devam ediliyor. Bu üç değerli oyuncumuz henüz takım antrenmanlarına katılamadı.

KADRO HENÜZ AÇIKLANMADI

27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu merakla bekleniyor. Diğer yandan, Paris'e gidecek takımların 12+1 kişilik kadrolarını belirlemeleri gerekiyor.

İŞTE PROGRAM

Paris Olimpiyatları'nda C Grubu'nda mücadele edecek olan Sultanlarımız, grup maçlarında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Maç programı şöyle:

29 TEMMUZ

10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya