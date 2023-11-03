Zehra Güneş öyle pozlar verdi ki görenler çarpıldı: Cesurca ve özgürce

Voleybol Milli Takımımızın yıldızı Zehra Güneş, fotomodellikte de parlıyor. Genç sporcu bir kozmetik firması için yapılan çekimlerdeki pozlarıyla gündem oldu.

Zehra Güneş öyle pozlar verdi ki görenler çarpıldı: Cesurca ve özgürce

Zehra Güneş, Kadın Voleybol Milli Takımımızın ve Vakıfbank takımının yıldızlarından. Artık fotomodellik de yapan ve reklam çekimlerine katılan Zehra Güneş, güzelliği ile dikkatleri çekiyor.

Güneş, son olarak bir kozmetik firmasının yüzü oldu.

Makyajlı fotoğrafını yayınlayan Zehra Güneş, altına şunları yazdı:

"Beni ben yapan tüm renklerime; duygularıma, hayallerime ve tutkularıma sahip çıkmaktan ve cesurca göstermekten hiçbir zaman vazgeçmedim! Hem sahada hem de günlük hayatımda, bakışlarımı cesurca ve özgürce öne çıkarmayı seviyorum"

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