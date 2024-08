Zehra Güneş tatil pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı. Sere serpe uzanmış kumsala

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, sezonun yorgunluğunu tatil yaparak atlattı.

Son dönemde yaşadığı sakatlık ile herkesi korkutan Zehra Güneş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sahaya çıkarak geri dönmüştü.

Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sonra bir paylaşım yapmayan yıldız oyuncu, Instagram hesabından tatilden fotoğraflar attı.

Zehra Güneş'in attığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı ve ortalığı salladı.

25 yaşındaki voleybolcu, yaptığı paylaşımda, ''Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an’a dair bir mesaj verir.

Bunu bir kez daha anladığım, kendime bir şeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu fark edip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı.

Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle, yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım.

“Aklınızda yücelttiğiniz hayal, yüreğinizde taçlandırdığınız ideal her ne ise, hayatınızı bunlarla inşa edersiniz; bunlar olursunuz.”-James Allen'' ifadelerini kullandı.

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklediğini ifade eden Zehra Güneş, yeri yerinden oynattı.