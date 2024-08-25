Arda Güler ortalığı yaktı. Real Madrid fark attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler ortalığı yaktı. Real Madrid fark attı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Real Madrid, Real Valladolid'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Dünya devi Real Madrid, La Liga’nın 2. haftasında Real Valladolid’i ağırladı.

Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Real Madrid, rakibini 3-0'la geçti. Galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de ilk kez 11'de çıktı. Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda, geçtiğimiz sezon ligde sadece bir maçta (26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı) ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Arda Güler 69 dakika boyunca sahada kaldı. Real Madrid böylece bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki takım, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

Bir sonraki haftada Real Madrid, Las Palmas ile karşılaşacakken, Valladolid ise Leganes’i ağırlayacak.

Arda Güler, maç boyunca rakip kaleye 5 şut gönderdi, ancak kaleci Hein’i geçemedi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

42: Pas
86: Pas İsabet Oranı %
42: Kısa Pas
7: Kazandığı İkili Mücadele
5: Kaybettiği İkili Mücadele
3: İsabetli Şut
2: Engellenen Şut
1: İsabetli Orta
3: İsabetsiz Orta
1: Şut Pası
2: Ofsayt
3: Top Kapma
2: Şut Engelleme
3: Yapılan Faul
1: Yaptığı Faul

İlgili Haberler
Zehra Güneş tatil pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı. Sere serpe uzanmış kumsala
Milli takım Danimarka'ya 3-0 kaybetti
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Zehra Güneş tatil pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı. Sere serpe uzanmış kumsala Spor
Zehra Güneş tatil pozlarını paylaştı yer yerinden oynadı. Sere serpe uzanmış kumsala
Çocuklara bulaşan yeni salgın başladı. Ünlü doktor uyardı Gündem
Çocuklara bulaşan yeni salgın başladı. Ünlü doktor uyardı
Özcan Deniz ailesine rest çekti: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım Kültür Sanat
Özcan Deniz ailesine rest çekti: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım
Boğaz'daki maraton korkuttu. 2 katılımcı boğulma tehlikesi yaşadı Gündem
Boğaz'daki maraton korkuttu. 2 katılımcı boğulma tehlikesi yaşadı
Milli takım Danimarka'ya 3-0 kaybetti Spor
Milli takım Danimarka'ya 3-0 kaybetti
Tıp öğrenci milyoner yarışmasına damga vurdu. 'Şov yapıyorsun' Kültür Sanat
Tıp öğrenci milyoner yarışmasına damga vurdu. 'Şov yapıyorsun'