Arda Güler ortalığı yaktı. Real Madrid fark attı

Dünya devi Real Madrid, La Liga’nın 2. haftasında Real Valladolid’i ağırladı.

Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Real Madrid, rakibini 3-0'la geçti. Galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de ilk kez 11'de çıktı. Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda, geçtiğimiz sezon ligde sadece bir maçta (26 Nisan'da Real Sociedad'a karşı) ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Arda Güler 69 dakika boyunca sahada kaldı. Real Madrid böylece bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki takım, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

Bir sonraki haftada Real Madrid, Las Palmas ile karşılaşacakken, Valladolid ise Leganes’i ağırlayacak.

Arda Güler, maç boyunca rakip kaleye 5 şut gönderdi, ancak kaleci Hein’i geçemedi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı %

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul