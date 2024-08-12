Zehra Güneş ve Cansu Özbay için flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş ve Cansu Özbay için flaş karar

VakıfBank'ta milli oyuncular Zehra Güneş ve Cansu Özbay'la ilgili alınan karar açıklandı.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Sarı siyahlı ekip, ilk antrenmanını VakıfBank Spor Saray’ında gerçekleştirecek.

A Milli Kadın Voleybol takımında yer alan Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Zehra Güneş ile Cansu Özbay'ın ise iki hafta izinli olacakları belirtildi.

Bu iki oyuncu ile birlikte Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alan antrenörler 28 Ağustos’ta; yeni transfer ABD’li Kendall Kipp 5 Eylül’de takıma katılacak.

VakıfBank ayrıca Eylül ayında Türkiye ve İtalya’da iki ayrı özel turnuda yer alacak.

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